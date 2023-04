C’è un sentimento di grande amicizia nella casa di Amici tra Angelina e Wax. Sui social spunta anche quel “Bacio” e una previsione…

Il Serale di Amici è ormai entrato nel vivo e le cose per i ragazzi si fanno più serie che mai. Inevitabile che tra gli allievi siano nati rapporti importanti come quello tra i due cantanti Angelina e Wax. Per tanti telespettatori sarebbe bello vedere il loro legame crescere anche dal punto di vista sentimentale e per questo, molti utenti social, hanno giocato su un “Bacio” tra loro, anche se non è, per ora, come potrebbe sembrare…

Amici, tra Angelina e Wax spunta “Bacio”

Maria De Filippi

Se sui social sono tantissimi i meme che riguardano un “Bacio” tra Angelina e Wax e che fanno riferimento appunto al forte legame tra i due, la verità è che per ora tra i ragazzi c’è solo una forte amicizia anche se – e qui comprenderete il perché di “quel Bacio” – qualcuno ha un’idea ben precisa sul loro rapporto.

I due ragazzi della scuola di Amici sono stati oggetto di una domanda social su Tik Tok al fratello di Wax che, in arte, si fa chiamare “Bacio Gitano” (da qui i meme con “Bacio” tra Angelina e Wax).

Il ragazzo, che si chiama Pietro, ha detto la sua su quella che potrebbe essere la relazione tra i due ragazzi: “Allora, io penso che l’amicizia tra maschio e femmina non esiste”. Poi ha aggiunto: “Penso anche che qualcuno dei due rimanga a ‘Mani vuote'”. ll riferimento è anche al singolo di Angelina che porta appunto questo titolo ‘Mani vuote’.

Di seguito il commento del fratello di Wax sull’argomento esposto con un video su Tik Tok:

Di seguito anche alcuni post Twitter di utenti che hanno ironizzato giocando con il nome “Bacio” e i due ragazzi della scuola:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG