Curioso “incontro” per Elisabetta Canalis che ha dovuto fare i conti con un ragno e ha mostrato tutto sui social. Cosa è successo.

Torna a far parlare di sé Elisabetta Canalis ma questa non per presunti nuovi amori dopo la separazione, ancora da lei non ufficializzata, con Brian Perri. In questa circostanza l’ex Velina di Striscia la Notizia ha dovuto fare i conti con un incontro davvero particolare e “spaventoso” con un ragno…

Elisabetta Canalis, disavventura con un ragno

Elisabetta Canalis

Attraverso alcune stories su Instagram, la Canalis ha mostrato ai suoi seguaci un incontro davvero particolare avuto con un ragno. Un esemplare che, per gli amanti, è sicuramente anche bello da vedere ma che ha creato qualche paura all’ex Velina.

Come detto, la showgirl ha pubblicato diversi contenuti nei quali, insieme ad alcune collaboratrici e amiche ha bloccato un ragno su un muro e lo ha “analizzato” cercando di comprenderne la specie.

La scoperta, a quanto pare, è stata unica: “Sono i ragni più veloci e vivono nelle zone d’ombra, da qui il nome “che fugge dal sole””, ha detto l’amica di Elisabetta mentre stava tenendo grazie un barattolo in vetro l’esemplare.

Poi, anche la conferma del pericolo scampato: “Il loro morso è doloroso ma non sono velenosi”. La bella sarda non è sembrata particolarmente spaventata dal ragno anche se la sua voce, in alcuni momenti, era titubante. Ad ogni modo poi non è dato sapere cosa sia accaduto all’animaletto.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna con la capsule di costumi da lei creata:

