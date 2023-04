Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, si è sfogata su Twitter rispondendo ad alcuni commenti di telespettatori. Cosa è successo.

La vediamo tutti i pomeriggi su Rai 1 tra gli “Affetti stabili” del noto programma di Serena Bortone ‘Oggi è un altro giorno’. Parliamo di Romina Carrisi che, però, vorrebbe rendere la sua partecipazione ben più attiva. Proprio per questo, rispondendo ad alcuni commenti ricevuti via social, la figlia di Al Bano e Romina Power si è sfogata molto duramente.

Romina Carrisi, la rabbia social: cosa è successo

Romina carrisi

Come detto, lo sfogo della Carrisi parte tutto da un commento social ricevuto da un telespettatori di ‘Oggi è un altro giorno’ che si è chiesto, non certo in modo sereno, quale fosse il ruolo della ragazza nella trasmissione.

“Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”, le parole dell’utente. Pronta la replica, se vogliamo anche inattesa, della diretta interessata.

“Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”. Insomma, la stessa Romina vorrebbe fare qualcosa in più ed essere maggiormente attiva, magari come accaduto in occasione di Sanremo quando era stata impiegata “sul campo” intervistando i cantanti.

Staremo a vedere se ci sarà qualche aggiornamento a tal proposito.

Di seguito anche il post Twitter della diretta interessata con i vari commenti ricevuti:

Sono perfettamente d’accordo con te. Girero’ il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata. https://t.co/cMFeBnvCui — Romina Carrisi Power (@CarrisiRomina) April 13, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG