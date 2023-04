L’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, non le manda a dire sulla ragazza ma anche a Edoardo Donnamaria e alla canzone per lei.

Sarebbe dovuto entrare nella Casa del GF Vip ma poi, a seguito di un esposto dei genitori di Antonella Fiordelisi, non è stato possibile. Stiamo parlando di Gianluca Benincasa, ex della ragazza, che a Casa Pipol è tornato a parlare di lei ma anche del suo attuale compagno Edoardo Donnamaria che le ha anche dedicato una canzone. In tal senso, le parole del giovane sono davvero “peperine”…

Edoardo Donnamaria, frecciata dall’ex di Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria

Benincasa ha subito voluto chiarire di non aver avuto più rapporti con Antonella Fiordelisi: “Antonella non mi ha denunciato (a seguito della questione stalking ndr), ha detto il mio avvocato che le opzioni sono due. O sta aspettando che faccio qualcosa che può dare modo a lei di denunciare, o non può denunciare per i termini della faccenda stalking che sono terminati. Sono passati più di sei mesi. Ma secondo me me lo farebbe. Non voglio insultare. Ma sono convinto in questo momento che lei sarebbe capace di fare di tutto. Altrimenti se avesse dato valore al passato anche tramite terzi avrebbe almeno chiarito. Io vedo una persona che uscita da lì sta facendo finta di nulla e vuole andare solo avanti”.

Parlando poi di Edoardo Donnamaria e, nello specifico, della canzone che il volto di Forum ha dedicato alla Fiordelisi, sua ragazza: “Ogni cosa che fanno mi arrivano dei messaggi. Mi inviano il link della canzone, appena l’ho aperta l’ho tolta. Una cosa demenziale. A me non piace. Mio gusto personale”.

Non manca poi un passaggio sul GF Vip al quale, come detto, avrebbe dovuto partecipare prima della questione con la Fiordelisi: “Farlo in futuro? Se me lo propongono lo faccio. Almeno recupero quello che ho perso. Ma penso che siano voci di corridoio. Se Mediaset ha preso le distanze, non farebbero mai un reality che può collegare qualcosa ad un reality precedente. Poi se me lo propongono lo accetto tranquillamente”.

Di seguito anche il post Instagram con l’intervista:

