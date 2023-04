Festa per gli ex concorrenti del GF Vip, ma un dettaglio svelato in un filmato racconta di “paura” per i presenti. Cosa è successo.

Dopo la fine dell’edizione numero sette del GF Vip, ecco i concorrenti ritrovarsi per una festa a Roma. Un party dove hanno partecipato praticamente tutti: Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Giaele De Donà ma anche Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon e Davide Donadei. Sui social sono stati tanti i contenuti video condivisi dai diretti interessati ma anche da altre persone che erano presenti. Proprio uno di questi filmati, spunterebbero delle parole che hanno generato dei dubbi…

GF Vip, il retroscena alla festa

Alfonso Signorini

Come detto, nella notte è andato in scena il party dedicato agli ultimi concorrenti del GF Vip. Una festa in grande stile avvenuta a La Lanterna a Roma. Anche in questa occasione, però, non è mancata qualche polemica e discussione.

Sui social, infatti, molti utenti hanno fatto notare come alcuni degli invitati stessero mettendo like e commentando i post condivisi dai presenti. In particolare Antonella Fiordelisi che avrebbe “apprezzato” un contenuto “contro” gli Incorvassi.

Ma c’è di più. Infatti, oltre agli ex gieffini, alla festa erano presenti anche altri addetti ai lavori. Proprio uno di questi sarebbe stato pizzicato a commentare qualcosa che sarebbe accaduto nel corso della serata.

Anche in questo caso, pare che ad essere protagonista sia stata la Fiordelisi. Come mostrano alcuni filmati che circolano sul web, infatti, si sente una donna affermare: “Io ho avuto paura, siccome c’era Antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao! E io aaah! Ma ti levi!”.

Difficile dare una interpretazione delle parole ma è possibile che qualche momento di tensione ci sia stato. Da capire se verrà fatta chiarezza.

Di seguito anche il video in questione condiviso in un post su Twitter:

alla festa per il #gfvip si sente in sottofondo un addetta ai lavori che dice: “io ho avuto paura siccome c’era antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao e io ahhhhhh *sbuffando scocciata* ancora ….”

NON LA PUÒ VEDERE NESSUNO AIUTOOOO#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/a4SqKe4aUr — commendador (@c0mmendad0r) April 13, 2023

