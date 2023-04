Ancora rumors sul futuro di Barbara D’Urso in tv. La conduttrice avrebbe lasciato aperta la porta ad un cambio di rete.

Tornano a farsi insistenti i rumors sul futuro in tv di Barbara D’Urso. In passato si era parlato di un possibile addio a Mediaset da parte della conduttrice di Pomeriggio 5. Ora, anche la diretta interessata avrebbe lasciato aperta una porta davvero clamorosa con il possibile passaggio alla Rai.

Barbara D’Urso lascia Mediaset per la Rai?

Barbara D’Urso

A dare manforte alle voci, una recente intervista di Carmelita a Gente che è stata ripresa da svariati media. A parlarne anche Pipol TV che ha ricostruito tutta la vicenda relativa alla presentatrice: “Le indiscrezioni su Barbara D’Urso alla Rai circolano da tempo. Ma la conduttrice è da tantissimi anni uno dei volti di Mediaset, dove ha condotto numerose trasmissioni televisive in diverse fasce orarie. Che sia giunto il momento di cambiare? La sua replica a una domanda del settimanale Gente su un possibile futuro in Rai apre a nuove possibilità e non lascia dubbi su un aspetto”.

Da qui, poi, anche le parole della donna che avrebbe risposto a precisa domanda sul passaggio da Mediaset alla Rai: “Con me tutto può sempre accadere, sono la donna delle sorprese”.

Nel corso dell’intervista, poi, anche alcune precisazioni in merito ai successi del suo programma: “Faccio Pomeriggio 5, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda stagione, e poi il Metadurso”.

Di seguito anche il post Instagram di Pipol TV con quella che sarebbe stata la risposta della conduttrice:

