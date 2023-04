Dopo i rumors sulla possibile relazione tra Ginevra Lamborghini e George Ciupilan arriva la risposta dei due. Anche se…

Sono alcune settimane, ormai, che si rincorrono alcuni gossip a proposito di Ginevra Lamborghini e George Ciupilan. Alcuni rumors vorrebbero i due ex gieffini aver avuto in passato e, forse, anche ora, un flirt. Ma come stanno le cose? A svelarlo sono stati i diretti interessati nel corso della festa del GF Vip andata in scena nelle scorse ore a Roma.

Ginevra Lamborghini, flirt con George Ciupilan? La risposta

Ginevra Lamborghini

Come detto, nel corso della festa dedicata all’ultimo GF Vip dove erano presenti i vari ex concorrenti, la vincitrice Nikita Pelizon ha cercato di fare chiarezza sul rapporto tra Ginevra e George. In che modo? Facile, facendo loro delle domande in diretta social e precisamente su Instagram.

La ragazza ha attirato l’attenzione dei due e poi ha chiesto: “Scusate ragazzi ma abbiamo una domanda, volevamo chiedere ai nostri intervistati, ma la ship quando?”.

La risposta e dunque la verità su come stanno le cose, l’ha data Ginevra: “Siamo solo amici. E’ una friendship”.

Incalzante, però, ancora Nikita: “Ma se fosse una friendship un pò più… dai ditelo”. Anche in questo caso, però, entrambi i ragazzi sono rimasti in silenzio anche se piuttosto sorridenti.

Chissà quindi se la risposta data faccia riferimento alla verità oppure no. Staremo a vedere cosa verrà fuori più avanti, magari sempre via social…

Di seguito anche un post di una nota pagina Twitter che ha ripreso le stories di Nikita con il siparietto:

