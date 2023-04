In casetta ad Amici è tempo delle pagelle dei giornalisti. Alcuni commenti hanno spiazzati i ragazzi suscitando forti reazioni.

Un’altra puntata del Serale di Amici è ormai alle porte e nella scuola arrivano alcune pagelle e commenti dei giornalisti per i ragazzi. In modo particolare sono i cantanti a dover fare i conti con i pensieri della stampa. Alcuni di questi, però, hanno generato delle forti reazioni.

Amici, le pagelle dei giornalisti e le reazioni

Maria De Filippi

Nel corso del daytime odierno di Amici, come anticipato, sono state mostrate ai cantanti le pagelle e i commenti relativi alla precedente puntata del Serale.

Tra i giudizi più forti, senza dubbio, quelli arrivati per Cricca e per Wax. per cantanti. Se per il primo è stato detto: “L’insolenza del principiante” con tanto di voto 5 e un commento più ampio che chiamava “principianti” anche alcuni altri compagni della scuola, a far parlare è stato soprattutto il voto al secondo.

Wax, infatti, dalla giornalista del Corriere.it, si è preso un “bel” 4 con una frase pesante: “Un fenomeno di scempio (?)”.

Parole che il ragazzo ha commentato duramente: “Non mi rispetti, non mi stai molto simpatica. Ci sarà un motivo se sono arrivato qua. Dai”. E tornando sulle pagelle e sulle frasi dette a Cricca, Wax si è sfogato anche col commento del Corriere.it che ha detto “principianti”. “Non ti dà fastidio? A me si. Così non va bene”.

Gli altri voti sono stati: Federica 5; Aaron voto 6,5 e Angelina 7,5 e 9.

Di seguito proprio il post Instagram della trasmissione con la pagella che ha infastidito il giovane artista:

