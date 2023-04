Grandi emozioni a Uomini e Donne trono over dove una coppia ha deciso di lasciare il programma. Ecco di chi si tratta.

Momento di grande emozione nello studio di Uomini e Donne dove, per quanto riguarda il trono over, una coppia ha deciso di salutare tutti e iniziare un percorso insieme fuori dal programma. I due hanno sorpreso i presenti con tanto di lettera e lacrime. Tra i presenti, Maria De Filippi compresa, sorrisi e felicitazioni. Vediamo di chi si tratta.

Uomini e Donne, coppia lascia il programma

Maria De Filippi

I protagonisti di Uomini e Donne trono over del pomeriggio sono stati Tiziana e Alberto che hanno deciso di lasciare il programma insieme e iniziare la loro vita di coppia.

Molto emozionante il modo in cui i due hanno reso nota la loro decisione con il Cavaliere che ha pensato bene di scrivere una lunga lettera per la sua futura lei e non solo.

“Sono emozionato, ho fatto la notte in bianco per scrivere tutto. Un onore per me essere qui davanti a voi donne e soprattutto davanti a te, Tiziana. Ci siamo conosciuti prendendo il caffè, ti ho vista, ti ho offerto il caffè e tu mi dicesti no, perché mi avevi dato il numero e io non lo avevo preso. Io ti diedi il numero di telefono, e tu mi dicesti di dirlo alla redazione. Mi hai chiamato, ci siamo sentiti e abbiamo iniziato a uscire, bellissimo”, ha detto Alberto leggendo e un po’ improvvisando.

Poi dopo qualche altra gag: “Prima di rispondere, io abbandono, se tu vuoi uscire con me sarebbe perfetto”.

La risposta della dama è stata speciale. “Sono emozionata. Io ho conosciuto Alberto un mese e mezzo fa, leggerezza è anche avere una persona che ti fa stare bene, che ti alleggerisce i momenti della vita, e lui me l’ha data. Lui ride sempre ma è molto profondo, mi sta dando tanto. Ti voglio bene”.

Di seguito anche uno scatto condiviso su Instagram in un post della trasmissione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG