L’annuncio ufficiale per il Festival di Cannes 2023. In queste ore è arrivata la conferma di chi sarà la madrina dell’evento.

Si avvicina il grande momento del Festival di Cannes 2023 ed è anche per questo che in queste ore è stata annunciata ufficialmente la madrina dell’evento. Si tratta di Chiara Mastroianni, figlia di Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni.

Festival di Cannes 2023: Chiara Mastroianni madrina

Chiara Mastroianni

L’annuncio della madrina del Festival di Cannes 2023 è arrivato dal gruppo televisivo pubblico France Tèlèvisions e dal media digitale Brut, specializzato in social network, che si occuperà della trasmissione delle cerimonie. Sarà quindi Chiara Mastroianni a presentare la cerimonia di apertura il 16 maggio così come anche quella di chiusura il 27 maggio.

La diretta interessata ha commentato a France Televisions: “Ho un’immensa paura del palcoscenico, ma sono felicissima. Mi sento fortunata a poter partecipare alla più bella selezione di film del mondo. Il Festival è una promessa di sensazioni vertiginose, un luogo dove c’è sempre la possibilità dell’inaspettato”.

La donna succede come madrina a Virginie Efira che lo era stata nell’edizione dello scorso anno. Va sottolineato poi, come quest’anno ci siano ben tre film italiani nella competizione ufficiale in gara per la Palma d’oro “Il Sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, “La Chimera” di Alice Rohrwacher e “Rapito” di Marco Bellocchio. Chissà che la scelta della madrina non possa essere anche di buon auspicio in tal senso.

Va sottolineato anche come la Mastroianni abbia vinto il premio per la miglior attrice nel 2019 nella sezione Un Certain Regard per il suo ruolo in ‘Room 212’ (Chambre 212) di Christophe Honorè.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda l’annuncio:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG