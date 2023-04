Grande attesa per le parole di Ilary Blasi a Verissimo domenica 16 aprile. Si tratta della prima intervista dopo l’addio a Totti.

Ormai è ufficiale: Ilary Blasi sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo domenica 16 aprile. Si tratterà, quindi, della prima intervista in tv dopo l’addio a Francesco Totti. C’è grande attesa per sapere cosa la donna racconterà anche se è molto probabile che si parli molto de L’Isola dei Famosi, in partenza lunedì 17.

Ilary Blasi, l’intervista a Verissimo: tra Isola e Totti

Ilary Blasi

Ha scelto un’amica, Ilary Blasi per parlare pubblicamente in tv per la prima volta dopo la separazione annunciata dall’ex marito, Totti. Sarà Silvia Toffanin con la sua delicatezza a dover provare a tirar fuori qualcosa di più alla collega riguardo l’addio all’ex capitano della Roma.

Staremo a vedere se ci riuscirà. Intanto a Chi, proprio la conduttrice de L’Isola dei Famosi, in partenza lunedì 17 aprile, aveva già rilasciato qualche primissimo commento: “Ho voglia di rimettermi in pista, nella mia vita c’è un prima e un dopo. È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”.

Totti mai nominato ma solo un velato riferimento. A questo punto, basterà attendere…

Di seguito anche il post Instagram di Verissimo con l’annuncio della presenza della conduttrice:

Riproduzione riservata © 2023 - DG