Ha svelato parte del suo nuovo progetto sui social Oriana Marzoli che ha mandato in tilt i fan. Il motivo? La sua bellezza…

Molto attiva fin dal primo giorno post GF Vip, Oriana Marzoli sembra aver ricaricato le batterie dopo un piccolo recente sfogo. Ora, su Instagram, si è mostrata intenta a sistemare alcuni dettagli di un nuovo progetto che ha mandato i fan subito in delirio…

Nuovo progetto per Oriana Marzoli: di cosa si tratta

Oriana Marzoli

Attraverso le sue stories su Instagram, la Marzoli ha raccontato ai seguaci alcuni dettagli del suo nuovo progetto ed è rimasta sorpresa dal fatto che in tanti avessero intuito di cosa si trattasse.

“Sto andando a Napoli per un progetto specialissimo… non vedo l’ora di potervi raccontare”, aveva detto alcune ore fa la modella senza fare particolari spoiler riguardo questa nuova attività.

Poco dopo, però, nelle successive storie, ecco la verità con tanto di sorpresa: “Non so come avete fatto ma avete indovinato! Sono venuta a Napoli e sto scegliendo i tessuti, modelli, colori e costumi per la mia capsule…”.

E proprio raccontando alcuni dettagli del progetto, eccola vestire in prima persona alcuni dei capi. La bella Oriana si è mostrata con un costume sul verdone, un altro giallo e un terzo sul lilla. Inutile dire che i fan sono stati entusiasti di vedere la sua fisicità.

Simpatica anche una storia arrivata da Daniele Dal Moro che da Roma ha scritto: “Ciao ragazzi, sono qui a Roma per scegliere i tessuti…”. Chiaro e ironico il riferimento al contenuto condiviso poco prima dalla sua fidanzata.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della modella:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG