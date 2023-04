Tante notizie negli ultimi giorni tra amori, discussioni, scoop e smentite: vediamo quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Le dichiarazioni di Diletta Leotta diventate virali e che hanno generato molte polemiche, ma anche diversi scoop, poi smentiti, su diversi personaggi vip della tv. Non sono davvero mancate le notizie questa ultima settimana dal 10 al 14 aprile. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

I gossip della settimana: le parole di Diletta Leotta

Diletta Leotta

Partiamo da alcune frasi della bella conduttrice DAZN Diletta Leotta che è diventata virale per alcune parole dette in una puntata su Radio 105 nel corso di 105 Take Away. La donna ha affermato: “Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo”. Dichiarazioni che, viste anche le precedenti relazione e quella attuale col calciatore Karius, hanno fatto infuriare molte persone.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con le parole:

Rumors separazione Bruganelli-Bonolis e la risposta

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Ha fatto molto parlare il caso legato alla presunta imminente separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Lo scoop era arrivato in tarda serata con la coppia che è stata protagonista di una smentita davvero ironica in piscina nella quale non solo prendeva in giro chi aveva fatto uscire la news ma, in un certo senso, ha fatto intendere di potersi anche muovere per contrastare chi “spara” certe cose.

La fake news su Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti

Sembra essere stata una fake news quella relativa ad un altro figlio in arrivo per Eros Ramazzotti. Il cantante si era visto coinvolto in una notizia che voleva la sua nuova compagna, Dalila Gelsomino, in dolce attesa. L’artista, così come la donna, hanno provveduto a replicare e smentire tutto.

Non è l’Arena sospesa: la reazione di Giletti

Massimo Giletti

In chiave tv e spettacolo è stata una vera sorpresa la sospensione di ‘Non è l’Arena’, programma condotto da Massimo Giletti. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato La7 a prendere questa decisione. Mentre è stata chiara la posizione del presentatore che ha manifestato un certo sgomento.

Barbara D’Urso lascia Mediaset?

Barbara D’Urso

Rimanendo in tema tv, ecco di nuovo i rumors prepotenti sul futuro di Barbara D’Urso. Sono di nuovo molte le voci riguardo ad un possibile addio di Carmelita da Mediaset. Questa volta, la conduttrice avrebbe anche lasciata la porta spalancata ad un possibile passaggio in Rai con un “tutto può accadere” piuttosto sibillino…

