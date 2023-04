“L’amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico Mark Sheehan è morto oggi all’ospedale dopo una breve malattia. La famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico”.

Con questo messaggio la band sul suo profilo social comunica la tragica notizia della scomparsa di Mark Sheehan, chitarrista e fondatore della band irlandese The Script, fondata da Sheehan insieme al cantante Danny O’Donoghue nel 2001. Il successo grazie al singolo “We Cry” con cui hanno venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo.

Much loved husband, father, brother, band mate and friend Mark Sheehan passed away today in hospital after a brief illness. The family and group ask fans to respect their privacy at this tragic time. pic.twitter.com/6HaShCk8l4