Risultava tra gli ospiti di Verissimo ma Sonia Bruganelli non ci sarà. Salta l’intervista e il motivo potrebbe essere stato svelato.

Dopo i rumors, poi smentiti dalla coppia, torna a far parlare di sé Sonia Bruganelli. In modo particolare quella che, secondo Dagospia, sarebbe un’intervista programmata con Verissimo ma “stranamente” saltata dopo le indiscrezioni sulla separazione della donna da Paolo Bonolis da loro, come detto, smentita categoricamente. Secondo il media, infatti, inizialmente era previsto un faccia a faccia con Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5 ma, a quanto pare, tutto è misteriosamente saltato.

Sonia Bruganelli “salta” intervista a Verissimo: il motivo

Sonia Bruganelli

Come detto, colpo di scena per quanto riguarda quella che sembrava essere un’intervista programmata per questo weekend per Sonia Bruganelli a Verissimo.

Infatti, se prima era stata data per certa la presenza della donna nel salotto di Silvia Toffanin in questo weekend, nei successivi comunicati, il nome della moglie di Bonolis non è più apparso tra quelli degli ospiti.

Il motivo lo ha spiegato Dagospia facendo leva sulla sua indiscrezione relativa ai rumors di separazione tra la Bruganelli e Bonolis.

“Ma che sorpresa: dopo le dago-rivelazioni sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli diserta Verissimo”, ha scritto il media. “Nel comunicato di presentazione degli ospiti delle puntata di oggi e domani, non c’è traccia della moglie di ‘Banalis’, che sarebbe dovuta andare a registrare la trasmissione giovedì con la figlia Adele”.

Pare proprio che Dagospia stia facendo leva sul fatto che, dopo la sua indiscrezione, i piani della donna e della rete siano cambiati. E ancora: “L’intervista sarà solo rimandata o è saltata? E perché? Forse non sapeva come arrampicarsi sugli specchi dopo il video gag-ata di “smentita” insieme al marito?”.

Staremo a vedere se a queste parole di Dago seguiranno repliche.

Di seguito anche il post Instagram della donna e di Bonolis che avevano risposto ai rumors sul loro matrimonio:

