Tanti rumors sulla possibile nuova paternità di Eros Ramazzotti in queste ore. Il cantante ha fortemente dato la sua versione via social.

Eros Ramazzotti e la sua compagna Dalila Gelsomino presto genitori? Le notizie che erano arrivate dopo le indiscrezioni di Diva e Donna si erano diffuse a macchia d’olio. Eppure, i diretti interessati, a quanto pare, non la pensano proprio così. Via social, infatti, entrambi hanno voluto dare la loro versione dei fatti ed in modo piuttosto forte.

Eros Ramazzotti di nuovo papà? La verità sui social

Eros Ramazzotti

“Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità”. Inizia in questo modo il messaggio sui social di Eros Ramazzotti a proposito, evidentemente, della notizia relativa alla sua nuova possibile paternità. “Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente), spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli viene propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli”, ha concluso poi dando una smentita definitiva alla vicenda.

Dello stesso tono anche la replica della compagna Dalila che sui social ha condiviso alcuni screen con le notizie che la riguardavano spiegando: “Ah ok, oggi l’Italia ha deciso che sono incinta. Indiscrezioni ovvero maglione oversize a Madrid”. E ancora ai giornali che avevano pure sbagliato nome: “Comunque mi chiamo Dalila, con luce e amore eh”. E in conclusione: “Il mio maglione oversize di Zara vi ringrazia per i titoli, ha compiuto la sua funzione correttamente. Come si intitola il prossimo episodio?”.

Insomma, per il momento la coppia non aspetta un bambino. Se un giorno i due dovessero farlo, siamo sicuri che saranno loro stessi a comunicarlo.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna dove appare anche Eros:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG