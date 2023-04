Presto in tv con L’Isola dei Famosi, Enrico Papi ha parlato di Ilary Blasi e i motivi per cui ha accettato di fare l’opinionista del reality.

Ci sarà anche Enrico Papi nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il noto presentatore vestirà i panni dell’opinionista e al settimanale Chi ha raccontato alcuni dettagli di quella che sarà l’esperienza in studio nel reality ma anche un particolare retroscena riguardante la conduttrice Ilary Blasi.

Enrico Papi: L’Isola dei Famosi e il retroscena su Ilary Blasi

Enrico Papi

Prima di entrare nel dettaglio di quella che sarà la sua esperienza a L’Isola dei Famosi, Enrico Papi ha svelato un retroscena relativo a Ilary Blasi: “Posso dire di essere stato il primo a sceglierla in tv. Cercavamo una ragazza per una telepromozione all’interno del programma Sarabanda e mi colpì. Non aveva ancora 18 anni e aspettammo che li compisse perché volevamo proprio lei. Notai subito la sua spontaneità”.

Passando poi al reality show e al suo ruolo di opinionista: “Entrerò in sintonia coi concorrenti, cercherò di essere, per quanto possibile, dalla loro parte, perché già fare questo percorso è complicato. Il cast? Lo voglio scoprire con i telespettatori, voglio vivere la loro stessa emozione”.

Sulla scelta di accettare il ruolo: “Ho accettato perché sono uno curioso. La mia carriera è sempre stata fatta su esperimenti, di novità. Mi sento sempre in trincea, mi piace la televisione in senso ampio: sono conduttore, ideatore e fruitore di programmi”.

Come noto, il presentatore condividerà il ruolo all’Isola con Vladimir Luxuria. Sulla collega, Papi ha aggiunto: “Bravissima a trovare spunti di analisi”.

Insomma, non resta che attendere l’inizio del reality per vedere come la coppia se la caverà e in che modo si comporteranno verso i concorrenti di questa edizione del programma.

Di seguito anche un post Instagram della trasmissione con l’annuncio ufficiale dei due opinionisti:

