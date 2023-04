Terminato il GF Vip, Daniele Dal Moro è molto attivo sui social e non ha perso tempo a rispondere a qualche commento “antipatico”.

Stanno letteralmente facendo impazzire i loro fan dopo la conclusione del GF Vip. Di chi stiamo parlando? Di Daniele Dal Moro e di Oriana Marzoli. La coppia è molto attiva sui social con diversi post, foto e commenti. Proprio uno di questi, da parte del ragazzo, non è passato inosservato dato che è stato piuttosto duro nei confronti di un utente che aveva avuto da ridire sull’esperienza degli ormai ex gieffini proprio nella Casa.

Daniele Dal Moro e la risposta dura sui social

Daniele Dal Moro

Come detto, dopo aver terminato l’esperienza al GF Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono molto presenti con i loro fan sui social. La coppia è stata protagonista nelle ultime ore di alcune conversazioni in stanze su Twitter ma, in generale, i due stanno pubblicando svariati contenuti.

Un utente, proprio sotto uno di questi, ha commentato spiegando come, a suo modo di vedere, il percorso dei concorrenti all’interno di un reality non possa essere considerato un lavoro pesante come alcuni vipponi stanno facendo credere nelle ultime ore.

In tal senso, come sottolineato da Leggo.it, Dal Moro ha spiazzato con la sua risposta durissima: “Hai mai lavorato in miniera?! No, te lo dico io, altrimenti di certo non saresti qui a scrivere cte… Hai mai fatto il GF??! No, te lo dico sempre io… Ma quindi sulla base di cosa parli?! Te lo dico io: sulla base del fatto che sei un co****ne!”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di una fanpage della coppia ed in particolare di Oriana:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG