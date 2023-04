Sarà protagonista a L’Isola dei Famosi ma sul suo conto arrivano notizie davvero particolari. L’ex Suor Cristina Scuccia sarebbe fidanzata…

La vedremo molto presto nel cast de L’Isola dei Famosi e sarà, senza ombra di dubbio, tra i protagonisti più chiacchierati dell’edizione. Stiamo parlando di Cristina Scuccia, ex suor Cristina, per la quale sui social si stanno moltiplicando diversi rumors. L’ultimo è rappresentato da una segnalazione che la vorrebbe fidanzata…

Cristina Scuccia, la segnalazione prima de L’Isola dei Famosi

Suor Cristina

In attesa di vederla sbarcare in Honduras per capire come si comporterà, sia a livello di tv che in termini di dinamiche con gli altri concorrenti, sono già diversi i rumors e le voci su Cristina Scuccia.

L’ex suora, infatti, risulta chiamata in causa da un utente sui social che ha scritto all’esperta di gossip Deianira Marzano che pubblica ogni giorno scoop e indiscrezioni da parte dei suoi seguaci.

In questo caso, chi ha scritto all’influencer, ha spiegato: “Cristina, l’ex suora, è fidanzata, in paese lo sappiamo in molti, sono curiosa se dirà la verità visto che si proclama single”.

Questa la segnalazione arrivata alla Marzano da una persona che dice di essere sua compaesana. Al momento non ci sono state conferme o repliche ma quello che desta sicuramente curiosità e interesse è vedere come la Scuccia si comporterà sull’Isola.

Infatti, se la donna dovesse avere un legame particolare all’esterno, molto probabilmente uscirà fuori nel corso delle giornate.

Sulla vita privata dell’ex suora, ad oggi, si conosce solo di un ex fidanzato di nome Lucio avuto prima dei voti: “Percepiva che c’era qualcosa di diverso, ma non sapevo come l’avrebbe presa (…) Lui mi ha chiesto ‘ma non è che stai pensando di consacrarti?’ e io gli risposi ‘sì’ e lui mi rispose: ‘Ok va bene, se è Lui ti lascio andare’”, aveva raccontato la stessa Cristina a The Pills Channel.

Di seguito il post Instagram che riguarda la partecipazione dell’ex suora al reality:

