Caos nel trono classico di Uomini e Donne con uno scambio di parole e anche un bigliettino che ha fatto infuriare tutti in studio.

Uno scambio di parole ma anche di un bigliettino di troppo. Caos in studio a Uomini e Donne nel trono classico di Nicole Santinelli. La tronista, infatti, è stata pizzicata nel ricevere un messaggio scritto con carta e penna da un corteggiatore, Andrea. Un qualcosa che, come ben noto, è vietato dal regolamento.

Uomini e Donne, il bigliettino gate accende lo studio

Maria De Filippi

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, mercoledì 12 aprile, è stato “bigliettino gate” nel trono classico di Nicole Santinelli. Cosa è successo? Dopo una segnalazione di Riccardo del trono over, la regia è andata a cercare un ballo durante il quale il corteggiatore Andrea ha dato un messaggio alla ragazza.

Il contenuto sembrerebbe “innocente” ma il gesto è, di fatto, una violazione alle regole del programma. Infatti, proprio questo gesto ha fatto infuriare, oltre che gli altri corteggiatori della ragazza, anche Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Il primo, infatti, ha sbottato: “Voi state prendendo in giro tutti. Questa è una violazione del regolamento. Non si fa, non è giusto”.

Nicole, dal canto suo, ha spiegato: “Io, dico la verità, non ho dato peso al gesto. Anzi, pensavo che Andrea avesse parlato con la redazione e si fosse fatto dare carta e penna per farlo”.

Insomma, i due hanno professato la loro innocenza ma sono in tanti, ora, a pensare che si possano essere messi d’accordo. Staremo a vedere cosa accadrà in futuro.

Di seguito alcune delle reazioni dei telespettatori in alcuni post Twitter:

Ma che prove ci sono che il bigliettino sia proprio quello? C’è scritta la data? Ah Nicole ma raccontalo agli scemi come te #uominiedonne pic.twitter.com/GPmziWAiYA — Levofloxa (@NoneofOlvier) April 12, 2023

Non aspetto altro il video del bigliettino che si scambiano Andrea e Nicole. #uominiedonne — marti (@amoriperduti) April 12, 2023

