Paura per Natalia Paragoni che, incinta di sei mesi, è andata in ospedale a causa di fitte forti alla pancia. Ecco cosa è successo.

Dolori alla pancia, paura per la bimba che tiene in grembo e il consiglio della ginecologa. Ecco allora che, per sicurezza, Natalia Paragoni ha deciso di andare in ospedale per dei controlli e per mettere fine alla sua paura. La ragazza ha raccontato su Instagram di aver fatto i conti con delle fitte che sembravano contrazioni, una cosa strana essendo, ancora, circa al sesto mese di gravidanza.

Spavento per Natalia Paragoni: cosa è successo

Natalia Paragoni

Uno spavento, per fortuna, solo questo. Natalia Paragoni ha fatto spaventare tutti sui social mostrandosi nella serata di ieri con tanto di flebo e in ospedale. In queste ore, però, l’ex volto di Uomini e Donne ha voluto raccontare, da casa, cosa è successo.

“Sentivo la pelle tiratissima, che mi tirava molto, e queste fitte qui. Ora non mi sento tirare la pelle, ma ho queste fitte”, ha detto spiegando perché si era rivolta ai medici. “Oggi va meglio ma ieri è stato un bello spavento per me, per la bambina che però sta bene. Avevo la pancia dura e un po’ bassa. Ma hanno controllato tutto, anche il collo dell’utero ed era ok. Mi hanno detto che erano delle fitte simili a contrazioni ma non contrazioni. Come se avessi preso un colpo di freddo. Mi hanno consigliato assoluto riposo e così farò. Se queste fitte dovessero tornare anche io devo fare ritorno in ospedale per sicurezza”.

Ad ogni modo, per ora, lo spavento è passato e la giovane Natalia deve solo pensare a riposarsi per il bene suo e della bimba in arrivo. Siamo sicuri che il futuro papà, Andrea Zelletta, le darà una mano.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dei futuri genitori:

