L’amore per Giovanni Terzi ma anche una nuova lei. Simona Ventura si racconta e torna a parlare dell’accoltellamento del figlio nel 2018.

Alle volte un episodio forte ti cambia la vita. Nel caso di Simona Ventura, si è trattato, si può dire, probabilmente, di un lutto sfiorato. Il riferimento è a quanto accaduto al figlio Niccolò che, nel 2018, era stato accoltellato fuori da una discoteca di Milano. Per fortuna, poi, le cose non finirono per il peggio per il ragazzo ma quel particolare episodio ha cambiato decisamente la vita della conduttrice. Parlando a Chi, Super Simo ha svelato come dopo quei fatti, lei in primis abbia svoltato.

Simona Ventura e il figlio accoltellato: il racconto

SIMONA VENTURA

“Sono sempre io, è solo che vado verso l’essenza. Se fossi ancora quella del 2007, alla conduzione dell’Isola, vestita sempre di rosso, vorrebbe dire che sarei rimasta ferma. Da allora a oggi è passato di tutto e ho passato di tutto. Anche grandi sofferenze: ma il dolore ti dà coscienza. E la grinta rimane immutata”, ha spiegato Simona Ventura sulla sua crescita personale.

E tra quelle sofferenze, e in questo caso paure, rientra quell’episodio del 2018 di cui vi abbiamo anticipato: l’accoltellamento del figlio: “Ho una dote: penso che tutto quello che mi succede sia comunque nel segno del bene. Ma io ho avuto il dono più grande che una mamma possa avere: la vita salva di suo figlio che ha ricevuto 11 coltellate. Quel momento è stato veramente la ‘sliding door’ della mia vita. Da lì è cambiato tutto, ho reagito, mi sono allontanata da persone sbagliate per me, ho lavorato in un’altra maniera, ho creato le condizioni per incontrare Giovanni…”.

E in questo caso il riferimento è al suo compagno Giovanni Terzi con cui, presto, si sposerà…

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice relativamente ai giorni di Pasqua:

