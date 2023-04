In vista del Serale di Amici, diversi i guanti di sfida che fanno parlare. In particolare nel canto dove un allievo ha rifiutato la prova.

Nuovi guanti di sfida ad Amici in vista del Serale di sabato. A far parlare in modo particolare quelli di canto dove Wax ha mostrato grosse difficoltà per una canzone proposta dalla sua stessa prof Arisa. Il ragazzo, dopo svariati tentativi di scrittura delle barre, è crollato riiutandosi di cantare.

Amici, lo sfogo di Wax per il guanto

Maria De Filippi

Wax è stato protagonista di gran parte dell’ultimo daytime di Amici per la preparazione di un brano di Vasco Rossi per il guanto lanciato da Arisa dal titolo ‘Canzone con dedica’.

Il cantante si è trovato in grande difficoltà nel scrivere le barre: “Ci sto provando. Funziona ben poco. Non ci riesco proprio. Ancora adesso non ce l’ho. Torno e ci provo ma non ce l’ho”, ha detto alla vocal coach in saletta.

Successivamente, dopo ulteriore frustrazione, il ragazzo ha scelto di chiamare Arisa per un confronto: “Non riesco a farlo. Questa canzone è un problema per me. Non ho scritto e non riesco a scrivere le barre. Sono tre giorni che scrivo e che ci provo e mi blocco. Sto provando e non viene. Mi blocca la preparazione delle altre canzoni”.

Tornato in casetta, poi: “Questo pezzo non mi piace per niente. Questo guanto mi fa star male. Metto, non va. Metto, non va. Io faccio musica perché sono libero. Non funziona così”, ha spiegato Wax anche a Aaron che aveva provato ad aiutarlo.

Infine, sconsolato, il ragazzo è tornato a parlare con Arisa: “Non lo faccio questo guanto. Non mi sento di fare questa canzone. Non riesco a farla. Non posso dire così ‘ti voglio bene'”.

Dal canto suo la amestra ha risposto: “Quando ci sono delle ragioni personali, non va bene. Hai visto come sono gli altri prof. Tu non puoi dirlo che non lo fai. Non farlo se ti fa male a livello fisico, ma il limiti sono fatti per essere superati”.

Alla fine, però, sembra che Wax abbia detto no al guanto.

Di seguito anche il post Instagram con lo sfogo del cantante:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG