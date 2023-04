Beatrice Valli ha fatto preoccupare i fan dei social con una sua confidenza a pochi giorni dalla nascita della sua quarta figlia.

Di giorno in giorno Beatrice Valli si mostra ai suoi fan dei social ora che la sua gravidanza è ormai agli sgoccioli e la nascita della sua bambina è ormai alle porte. L’influencer in queste ore si è mostrata mentre era a letto e ha scritto nelle sue stories: “Sono mentalmente ko”. Per Beatrice si tratta di un periodo particolarmente intenso visti i suoi numerosi impegni, la quarta figlia in arrivo e altri tre piccoli da gestire. Il suo messaggio ha subito allarmato i suoi fan, che hanno tempestato il suo profilo di messaggi di supporto e di calore.

Beatrice Valli: i fan preoccupati prima del parto

La gravidanza di Beatrice Valli è ormai agli sgoccioli e l’influencer ha confessato ai suoi fan di non vedere l’ora che la sua quarta figlia sia finalmente nata. Nelle ultime ore l’influencer ha rivelato proprio di essere ko a causa dell’attesa e della stanchezza derivata dall’ultimo periodo che, per lei, si è rivelato molto faticoso.

Beatrice non ha fatto segreto di aver avuto alcune complicazioni durante questa sua quarta gravidanza e sui social ha più volte ammesso di non vedere l’ora di dare finalmente alla luce la sua piccola. Lei e il marito, Marco Fantini, hanno svelato che sceglieranno il nome della neonata non appena l’avranno vista e per la coppia si tratta della quarta figlia femmina dopo Alessandro, Bianca e Azzurra. I fan sono in trepidante attesa di sapere quando finalmente Beatrice partorirà e sui social in tanti le hanno espresso il loro calore e il loro supporto in questo momento così delicato.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG