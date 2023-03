Intervistata da Casa Chi, Antonella Fiordelisi ha parlato del suo rapporto con Edoardo Donnamaria, svelando qualche progetto per il futuro.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono più innamorati che mai e stanno già progettando un futuro insieme. A parlarne è stata proprio Antonella, ospite a Casa Chi, che ha rivelato come stanno vivendo questi primi giorni insieme fuori dalla casa e del suo desiderio di diventare mamma.

Antonella Fiordelisi presto mamma?

Ospite a Casa Chi, Antonella Fiordelisi è stata intervistata da Azzurra della Penna, Valerio Palmieri e Sophie Codegoni. Durante l’intervista ha ovviamente parlato del suo rapporto con il fidanzato Edoardo, spiegando di essere più felice che mai. L’ex vippona ha rivelato di aver ritrovato quella felicità perduta grazie alla presenza del compagno, e proprio per questo starebbero già pensando di mettere su famiglia.

Antonella ha detto: “Non riusciamo più a separarci, tra Milano e Roma siamo sempre insieme”. Parlando del suo desiderio di diventare mamma, ha spiegato: “In realtà ne avevamo parlato anche in Casa, la nostra è una storia importante e abbiamo pensato anche in futuro di andare oltre. Io ho già pensato di diventare mamma, ma l’ho pensato solo con lui. Edoardo, invece, me l’aveva già detta questa cosa”.

Oltre a questo, ha anche rivelato di aver capito, una volta uscita dalla casa, che alcuni rapporti all’interno del GF Vip non erano sinceri. Ha infatti spiegato: “Onestamente non mi aspettavo un simile comportamento da Giaele De Donà. Ultimamente avevamo legato quindi uscita dal reality show non mi aspettavo di sentire determinate falsità“.

