Jerry Calà è tornato a parlare dell’infarto che l’ha colpito i giorni scorsi, rivelando quali sono ora i suoi piani per il futuro.

Sono passate quasi due settimane dall’infarto che ha colpito Jerry Calà. Lo scorso 18 marzo, il comico è stato portato d’urgenza in ospedale e ha subito un intervento delicatissimo. Oggi è fuori pericolo, ma lo spavento rimane. A Chi, ha parlato dei suoi piani per il prossimo futuro.

Jerry Calà, i suoi piani dopo l’infarto

La notizia dell’infarto di Jerry Calà aveva sconvolto il mondo dello spettacolo. Sui social e in televisione sono stati migliaia i commenti di stima e affetto nei confronti del comico, anche se non sono mancati anche alcuni commenti spiacevoli: “Ho ripreso un po’ a leggere i social: mi scrivono giovani e non, felici che sia ancora qui. Qualcuno però mi ha anche augurato la morte ed è incredibile che dopo quello che abbiamo passato in questi anni, con una guerra in corso, ci sia ancora chi ti augura la morte e senza nemmeno conoscerti”, ha dichiarato a Chi.

Quali sono ora i suoi piani per il futuro? Il comico ha le idee ben chiare: “Sotto anestesia ne ho dette di cavolate! Adesso ho bisogno di fermarmi e riposare. Al massimo qualche passeggiata, al bar con gli amici o a guardare i cantieri“. Quando ebbe l’infarto il comico si trovava a Napoli per girare il suo ultimo film Chi ha rapito Jerry Calà?.

Ovviamente ora l’uscita del film sarà ritardata “ma chissenefrega, l’importante è che oggi io sia qui a parlare. Non sono ancora morto e non vorrei perdere tanti contratti già firmati. Però questa batosta a 71 anni mi ha fatto capire che devo rallentare un po’“. È poi tornato con la memoria ai quei giorni difficili, rivelando i momenti che non dimenticherà mai: “Il primo: quando mi hanno dichiarato fuori pericolo. Il secondo: quando sono tornato da Napoli a Verona in auto con mio figlio Johnny. Mi sono sentito vivo e amato. Amato da mia moglie Bettina e da Johnny come non mai. Li ringrazio pubblicamente e mi sento di urlarlo ai quattro venti“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG