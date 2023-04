La pallavolista Julia Ituma è precipitata da una finestra di un hotel a Istanbul dove si trovava con la sua squadra Igor Gorgonzola Novara.

La pallavolista Julia Ituma è scomparsa e, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il suo potrebbe esser stato un gesto volontario. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo dove in tanti stanno esprimendo il loro cordoglio e il loro sgomento per il dramma della promessa della pallavolo, che aveva solamente 18 anni.

Julia Ituma è morta: la tragedia

Il Corriere della Sera ha annunciato la scomparsa della pallavolista 18enne Julia Ituma, originaria della Nigeria e che era nata e cresciuta a Milano.

A soli 18 anni Ituma era considerata una promessa del volley nel ruolo da opposto e al momento della tragica morte si trovava a Istanbul, in Turchia, con la sua squadra Igor Gorgonzola Novara. Stando alle prime indiscrezioni emerse in rete quello della pallavolista potrebbe esser stato un gesto volontario e il suo corpo sarebbe precipitato dall’hotel in cui alloggiava con la sua squadra in vista della semifinale di Champions League contro l’Eczacibasi. Sui social in tantissimi tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio per la tragica notizia.

