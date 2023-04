Natalia Paragoni è incinta della sua prima figlia e in queste ore, sui social, è stata presa di mira dagli haters.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta saranno presto genitori di una bambina e in queste ore l’influencer è stata bersagliata dai leoni da tastiera che, attraverso i social, non hanno perso occasione per prenderla di mira nonostante la sua gravidanza. “Sei diventata proprio brutta in gravidanza”, ha scritto uno degli haters contro cui Natalia ha replicato.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Natalia Paragoni contro gli haters

Anche Natalia Paragoni – così come altri personaggi pubblici – si è vista costretta a far fronte alle critiche degli haters sui social che, in particolare, l’hanno presa di mira per il suo aspetto estetico in gravidanza. “Certa gente non la capirò mai”, ha scritto Natalia che, nelle ultime ore, ha vissuto un grave spavento a causa di alcuni problemi di salute.

La fidanzata di Andrea Zelletta ha tranquillizzato i suoi fan dopo esser stata al pronto soccorso dove è stata sottoposta a un monitoraggio e dove le è stato somministrato un antidolorifico. Natalia ha fatto sapere che le condizioni della sua bambina al momento sarebbero buone ma che lei dovrà osservare un periodo di assoluto riposo. Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma in tanti, sui social, hanno preso le difese di Natalia e le hanno espresso il loro supporto e la loro solidarietà contro gli haters.

