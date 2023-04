Jamie Foxx è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di alcune complicazioni mediche. Tutto quello che c’è da sapere.

I fan di tutto il mondo sono in allarme per le condizioni di salute di Jamie Foxx che, nelle scorse ore, è stato ricoverato d’urgenza ad Atlanta per delle complicazioni mediche. La figlia dell’attore, Corinne Foxx, ha fatto sapere che i soccorsi sarebbero stati tempestivi e che le previsioni sulle condizioni di suo padre sarebbero ottimiste.

“Volevamo condividere che mio padre, Jamie Foxx, ieri ha avuto una complicazione medica. Fortunatamente, grazie all’azione rapida e alla grande cura, è già sulla via del recupero”, ha fatto sapere, e ancora: “Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo”.

Jamie Foxx in ospedale: le sue condizioni

Jamie Foxx sarebbe stato portato d’urgenza in ospedale ad Atlanta per un malore ed alcune complicazioni mediche ma, al momento, non è dato sapere quali siano esattamente le sue condizioni. Al momento la figlia dell’attore ha cercato di tranquillizzare i fan affermando che lui sarebbe in via di recupero e in tanti, tra i suoi ammiratori, sono in attesa di saperne di più sul suo stato di salute.

Corinne è una delle due figlie avute dall’attore ed è nata dalla sua storia con Connie Kline. In seguito Foxx ha avuto la seconda figlia, Annalise, durante una relazione con Kristin Grannis.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG