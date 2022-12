Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno deciso la data e la location per il loro matrimonio. ‘Chi’ ha svelato molti dettagli dell’evento.

Si torna a parlare di Chiara Nasti ma, questa volta, nessuna polemica con gli haters. Infatti, il settimanale Chi ha svelato tanti dettagli relativi al prossimo matrimonio della bella influencer con Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio e della Nazionale. La coppia ha deciso data e location.

Chiara Nasti i dettagli sul matrimonio

Chiara Nasti

Dopo aver avuto il loro primo figlio, Thiago, la splendida coppia Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è pronta al grande passo del matrimonio. Già qualche tempo vi avevamo parlato di qualche indizio che la donna aveva dato sui social. Adesso, è Chi a fare chiarezza e a svelare maggiori dettagli dell’evento con data e location del party già decise.

Secondo quanto si apprende dal noto settimanale, i due dovrebbero dirsi il fatidico “sì” il 20 giugno 2023. La influencer, di origini campane, sposerà il calciatore a Roma. La location scelta per il party è incantevole: si tratta della suggestiva e romanticissima Villa Miani, una dimora storica con vista panoramica sulla Capitale.

Si conterebbero ben 200 invitati all’evento. Nulla di noto, per ora, relativamente all’abito che Chiara indosserà nel giorno delle nozze.

Sulla chiesa scelta, come affermato in passato seguendo i rumors e gli indizi della donna sui social, si parla della Basilica di Santa Maria in Aracoeli, lo stesso luogo che vide unirsi in matrimonio, quasi 20 anni fa, Francesco Totti e Ilary Blasi.

Staremo a vedere se presto ci saranno informazioni ufficiali da parte degli interessati. Non resta che attendere. Siamo convinti che la giovane influencer qualche cosa in più la dirà ai suoi fan ben prima della importante data.

Di seguito, invece, un post Instagram nel quale la giovane influencer aveva già “anticipato” qualcosa:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG