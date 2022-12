La famiglia di Bruce Willis e Demi Moore si allarga, ancora. La storica, ormai ex coppia, infatti, accoglierà un piccolo bebé: un nipotino.

In queste settimane si è tanto parlato di Bruce Willis e dei suoi gravi problemi di salute (afasia). Oggi, però, l’argomento è di ben altra sostanza. Si tratta di una bellissima notizia: una nuova vita pronta ad arrivare nel mondo e far diventare l’attore, così come la sua ex moglie Demi Moore, nonni. Rumer, primogenita dei due attori, ha postato sui social le immagini che mostrano il suo pancione per annunciare una gravidanza.

Bruce Willis e Demi Moore saranno nonni

Dopo le brutte notizie che erano arrivate solamente pochi giorni fa in merito alla salute di Bruce Willis, quella che arriva in queste ore, invece, risulta essere una news davvero dal sapore speciale.

Infatti, la figlia dell’attore e di Demi Moore, Rumer, è in dolce attesa e ha comunicato via social di essere incinta del suo primo figlio. La ragazza lo ha fatto con diverse immagini, in cui protagonista è il suo pancione e il volto felice del compagno Derek Richard Thomas.

Nei commenti del suo post Instagram, anche la risposta molto dolce di mamma Demi che ha voluto condividere lo stesso scatto sulla propria bacheca aggiungendo un messaggio: “Entro nell’era da nonna pazza e stravagante!”.

La stessa cosa ha fatto Emma Heming, attuale moglie di Willis: “Novità su un bambino sono novità felici! Congratulazioni Rumer e Derek, qui siamo euforici!”, è stato il pensiero social della donna che ha dato conferma degli ottimi rapporti che ci sono attualmente tra tutti i componenti della famiglia molto unita probabilmente anche per dare una mano all’attore in questo momento davvero poco felice della sua vita.

Di seguito il post Instagram ricondiviso da Demi Moor relativo alla dolce attesa della figlia:

