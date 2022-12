Curioso tatuaggio da parte di Beatrice Quinta che ha scelto di farsi incidere sul corpo il nome di Dargen D’Amico. Ecco dove.

L’abbiamo vista padrona del palco di X Factor in questa ultima edizione da poco terminata. Stiamo parlando di Beatrice Quinta che anche a talent concluso fa parlare di sé. In questo caso per un tatuaggio dedicato a Dargen D’Amico, giudice del programma. A destare scalpore il posto scelto sul corpo per il tattoo.

Beatrice Quinta e lo strano tatuaggio per Dargen D’Amico

Beatrice Quinta

Sebbene nel corso dell’edizione 2022 di X Factor si sia parlato di Beatrice Quinta e di un mezzo flirt con Rkomi, la donna ha voluto fare una dedica ad un altro giudice, Dargen D’Amico. Come detto, infatti, la cantante ha optato per un curioso doppio tatuaggio con il nome dell’esperto artista.

Particolarità è il luogo del suo corpo scelto per il tattoo. La donna ha voluto scrivere ‘Dargen’ accanto ad un seno, quasi sotto un’ascella, e ‘D’Amico’ nella parte opposta, esattamente allo stesso modo.

In tanti ricorderanno in qualche dialogo avuto nel corso della nota trasmissione che lei stessa aveva promesso un tatuaggio per colui che è stato suo mentore durante il percorsa, e così è stato.

Una bella grinta e coraggio per la donna, nonché un attestato di stima assoluta per Dargen.

“Ragazzi sono una adrenaline junkie non mi dovete sfidare a fare cose pazze perché poi le faccio e finisco nei casini”, aveva anche detto di recente la Quinta sui social. Quindi meglio non sfidarla in altre cose folli, perché lei potrebbe metterle in atto…

Di seguito, invece, quello che era stato il post Instagram “dello scandalo” con lo spogliarello in metro:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG