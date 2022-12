Un terribile lutto ha colpito Marcel Jacobs e sua moglie Nicole Daza. Sui social il post d’addio molto emozionante della donna.

Li abbiamo visti anche di recente super ospiti a Ballando con le Stelle, adesso, però, ciò che li riguarda è un qualcosa di ben altro tenore. Stiamo parlando di un brutto lutto che ha colpito in queste ore Marcell Jacobs, noto campione olimpico dell’Atletica, e sua moglie Nicole Daza. La donna, infatti, ha annunciato la scomparsa del padre.

Lutto per Marcell Jacobs e Nicole Daza

Marcell Jacobs

Come anticipato, un grave lutto ha colpito Nicole Daza, moglie di Marcell Jacobs. Nelle scorse ore è morto suo padre, che solo pochi mesi fa aveva partecipato al matrimonio con cui la figlia e l’uomo più veloce del Pianeta si sono scambiati le promesse.

La brutta notizia è stata annunciata dalla stessa Nicole, attraverso una storia su Instagram poi ricondivisa come post.

La Daza ha riservato una dedica molto emozionante all’amato genitore accompagnata da una foto dei due nel giorno delle nozze quando, appunto, l’uomo l’aveva accompagnata in sposa a Marcell.

“Ciao Papà, grazie per avermi dato la vita. Voglio ricordati così, vola più in alto che puoi, sarai il mio angelo custode. Ti amo”. Queste le parole che la compagna dell’oro olimpico dei 100 metri ha scritto per suo padre.

Nei commenti al suo messaggio social, tantissimo affetto da parte di amici, parenti e ovviamente anche molti fan che hanno voluto mandare le proprie condoglianze a lei, ma anche a Jacobs.

Di seguito anche il post Instagram della donna:

