Oggi sono andati in scena i funerali di Lando Buzzanca. Ma anche in questo caso non sono mancate le polemiche con la compagna assente.

Addio a Lando Buzzanca. Oggi, presso la Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma, si sono svolti i funerali dell’attore, scomparso a 87 anni per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Tante le persone presenti per un ultimo saluto, ma non la sua compagna Francesca Della Valle che via social ha voluto spiegare il motivo alimentando ancora le polemiche per una vicenda sulla quale dovrà essere fatta chiarezza.

Lando Buzzanca, la compagna assente ai funerali

Lando Buzzanca

Sui social, Francesca Della Valle ha voluto spiegare la sua assenza nel giorno di funerali di Lando Buzzanca. Nel post condiviso su Facebook è chiara l’amarezza per un momento davvero complicato e di polemica verso quanto accaduto al suo amato.

“Ho preferito non partecipare al ‘funerale dell’ipocrisia’. Il mio amato Lando non avrebbe gradito”, ha esordito la donna che ha pubblicato anche un articolo che parla di ipotesi di omicidio con dolo. “Chi avrebbe potuto salvare Lando, non è intervenuto. Bisogna amare da vivi, non fingere dopo la morte. Ora si che si apre il sipario della verità”.

“Mi scuso con le Tv e con la Stampa che mi ha cercato ma ho preferito rimandare ogni mia dichiarazione perché il dolore è immenso, mi spezza la voce. La ricerca della #giustizia sarà la mia forza. Per sempre, amor mio Lando Buzzanca”.

Solamente nelle scorse ore, la compagna del compianto attore aveva detto: “Lando è morto disperatamente lucido! Quando ricordate in Tv, un uomo che tanto ha dato, con la sua #ARTE, all’Italia … dite la #verità. È stato privato della libertà, della scelta, della vita, grazie all’applicazione della legge 6/04. Questo non è amore! Hanno camuffato, con una demenza senile che comunque non giustificherebbe il calvario subito. 11 mesi di RSA e un Hospice per farlo morire. Questo non è amore!”.

Di seguito il post condiviso dalla donna su Facebook:

Ho preferito non partecipare al “funerale dell’ipocrisia”Il mio amato Lando non avrebbe gradito Chi avrebbe potuto… Posted by Francesca Della Valle on Wednesday, December 21, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG