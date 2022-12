Simpatico messaggio social di Soleil Sorge che si prepara ad essere opionista del GF Vip. Le sue parole hanno un chiaro riferimento…

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. Diceva così una nota canzone. E anche in questo caso, in un certo senso, la situazione si ripete. Protagonista Soleil Sorge che si troverà a commentare “le gesta” dell’ex Luca Onestini al GF Vip dalle prossime puntate. A scherzarci su è stata la stessa giovane influencer e modella che sui social non ha fatto mancare una battuta sull’argomento.

Il simpatico messaggio di Soleil Sorge

Come detto, Soleil Sorge e Luca Onestini si ritroveranno, in un certo senso, faccia a faccia nel luogo dove la loro vecchia storia d’amore si era conclusa: il Grande Fratello. Ebbene sì, perché dopo l’annuncio dell’addio di Sonia Bruganelli, Alfonso Signorini ha ufficializzato l’arrivo della ragazza e di Pierpaolo Pretelli al suo posto.

Commentando proprio questa notizia, la Sorge ha ironizzato sul fatto che dopo anni – era il 2017 quando si era lasciata da Onestini – si ritroverà a commentare le sue vicende nella Casa. “Io e Pier opinionisti? First reaction shock! Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista”, ha scherzato la donna su Twitter.

Insomma, la bella Soleil se la ride e per ora non sembra per nulla agitata dall’idea di vestire i panni di opinionista. Staremo a vedere come la prenderà da dentro la Casa, Onestini…

Di seguito, invece, quello che era stato l’annuncio del GF Vip a proposito dell’arrivo della giovane influencer e di Pretelli come opioninisti:

Sonia ci assenterà per due puntate, tornerà con noi a gennaio… ma continuerà a seguirci con la consueta sagacia. ❤️ Durante la sua assenza, avremo Soleil e Pierpaolo Pretelli! #GFVIP pic.twitter.com/nv6L5dnJ5A — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2022

