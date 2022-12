Il giovane ballerino Tommaso Stanzani ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata, tra lavoro e mondo social. Ma sull’amore…

Tommaso Stanzani è stato spesso al centro di molti rumors amorosi. In modo particolare nel recente periodo quando si è parlato della sua rottura con Tommaso Zorzi. Intervistato da SuperGuida Tv, il noto ballerino ha spiegato alcune cose riguardo la sua attualità senza sbilanciarsi particolarmente sulle vicende di cuore.

Tommaso Stanzani: i social, il lavoro e il cuore

Come detto, in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto Tommaso Stanzani, almeno relativamente alla sua attività sui social. Infatti, lavorativamente, tutti sanno che il ballerino sta vivendo una belle esperienza a Viva Rai 2 con Fiorello.

Il suo distaccamento dal mondo social, Instagram soprattutto, è dovuto proprio all’ambiente dei network. Nulla a che vedere quindi con la fine della relazione con Zorzi, mai veramente ufficializzata e della quale, ancora oggi, lui stesso non parla.

“Quando sono uscito da Amici ero abbastanza benvoluto dal pubblico. Non ho capito poi cosa sia successo ma dopo qualcosa è cambiato”, ha spiegato Stanzani. “Ho iniziato a ricevere critiche anche molto forti che hanno riguardato non solo me ma anche la mia famiglia. Per questo motivo ho deciso di prendere le distanze dai social. Mi sono reso conto che quella non era la vita reale e siccome sono una persona molto sensibile alcune parole mi hanno fatto male”.

E ancora: “Ad oggi se ricevo qualche commento sgradevole preferisco farmi una risata con Martina Miliddi che ha condiviso con me la stessa esperienza. Anche lei ha ricevuto insulti ingiustificati considerando che è una ragazza che si impegna. A volte ci siamo mandati gli insulti più divertenti che abbiamo ricevuto durante la settimana”.

Insomma, zero social “per difesa” e non certo per questioni legate al cuore e a Zorzi. Su di lui, in effetti, neppure una parola…

Di seguito un post Instagram del ragazzo con la sua amica e collega Martina:

