L’amicizia è una cosa importantissima e l’attrice e danzatrice Gabriella Labate ha spiegato l’importanza di Barbara D’Urso nella sua vita.

Un’intervista a cuore aperto per Gabriella Labate, moglie del cantante Raf, nonché nota attrice, ballerina, direttore artistico e persino scrittrice. La donna ha parlato a Nuovo di un momento molto complesso vissuto in passato e dell’importanza dell’amicizia con Barbara D’Urso.

Le parole di Gabriella Labate su Barbara D’Urso

Barbara D’Urso

La grande amicizia tra Gabriella Labate e Barbara D’Urso è diventata ancora più forte in un momento davvero critico della vita dell’attrice, danzatrice e coreografa: la morte di suo fratello Roberto.

“Mio fratello Roberto è scomparso all’improvviso per un tumore al cervello e io non ero pronta a lasciarlo andare così. In quel periodo tante persone si sono allontanate da me e io mi sono sentita profondamente sola, anche se capisco che il dolore e la malattia fanno paura agli altri. In quei momenti così difficili, Barbara ha saputo starmi accanto condividendo con me quella sofferenza e senza mai lasciarmi. Io non smetterò mai di esserle grata per avermi teso la mano”.

Un aiuto che la donna ricorda bene, specie in un momento particolare: “Una volta mi sono ritrovata chiusa nel bagno di un aeroporto con la valigia sulle ginocchia a chiedermi da cosa stessi scappando. Disperata ho chiamato Barbara e lei mi ha detto ‘Fermati! Dove sei? Arrivo subito!'”.

E così è stato con l’intervenuto della conduttrice: “Quella notte, nella mia camera d’albergo, mi ha rimboccato le coperte e si è presa cura di me e del mio dolore. Mi disse: ‘Io non ti chiedo nulla, ma devi sapere che io ci sono, sono qui con te’. Quella frase mi ha scaldato il cuore”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram con la sua intervista a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin:

Riproduzione riservata © 2022 - DG