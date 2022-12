Antonino Spinalbese torna a parlare della figlia Luna Marì e tira in ballo Belén: il ricordo della notte in cui è nata la bambina.

Non è la prima volta che Antonino Spinalbese racconta alcuni particolari della relazione con Belén Rodriguez, pur stando attento a non fare mai il suo nome nella casa del Gf Vip. La sua attenzione, tuttavia, è sempre concentrata sulla figlia Luna Marì e, proprio nelle ultime ore, ha condiviso con i coinquilini il ricordo della notte in cui è nata.

Antonino Spinalbese ricorda il parto di Belén

“Non vedo l’ora di rivederla, mi manca terribilmente – ha ammesso lui in un momento di confidenza con Wilma Goiche e Davide Donadei – . Ormai ha un anno e sei mesi”.

“La figlia femmina, assumerò delle guardie del corpo in futuro – ha aggiunto lui da papà geloso, lasciandosi poi andare ad un commento su Belén – . Se prende dalla madre… e poi è bionda con gli occhi azzurri, sarò rovinato tutta la vita”.

“Non lo dico perché è nostra figlia, ma è bellissima. Gli occhi azzurri li ha presi da una mia nonna. Poi anche la mia ex compagna mi ha detto che ha dei parenti alla lontana con lo stesso colore. Si tratta di un azzurro chiarissimo. Vederla così bionda con gli occhi azzurri è stato una cosa meravigliosa”, ha aggiunto lui ritornando con la mente alla notte in cui è nata.

“Appena è nata l’hanno subito intubata. La sera della nascita c’erano gli europei. Io ero nella clinica e avevo il computer per vedere la partita. Poi è arrivata da me la dottoressa e mi fa ‘ci siamo’ – ha raccontato – . Io nemmeno realizzavo, ma sai noi maschi capiamo tutto dopo, quando sono già nati, le donne invece realizzano prima, per tutti i nove mesi di gravidanza”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG