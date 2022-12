Davide Donadei ha fatto il suo ingresso al Gf Vip e, intanto, la sua ex Chiara Rabbi è stata avvistata in compagnia di un volto noto.

La relazione tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è durata un anno e mezzo. La scorsa estate, poi, i due ex di Uomini e Donne hanno scelto di separarsi a causa della gelosia estrema di lei. Maria De Filippi li ha invitati per un confronto in studio, ma la posizione di Davide è stata precisa: con Chiara non ci sarebbe stato alcun ritorno di fiamma. E, mentre lei ha proseguito la sua vita da single tra serate con gli amici e divertimento, lui ha ricevuto una proposta cui anelava da tempo: il Gf Vip.

Chiara Rabbi dimentica Davide con Deddy

Davide Donadei ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà a pochi giorni dal Natale, mentre il settimanale Chi ha rivelato che la sua ex fidanzata ha iniziato a frequentare un noto cantante di Amici.

“Un Deddy per l’ex di Donadei. Mentre il nuovo arrivato al GF Vip Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, nella Casa di Cinecittà parla della sua ex fidanzata Chiara Rabbi, lei fuori non ricambia e frequenta l’ex cantante di Amici Deddy – si legge sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini – . I due nel weekend sono stati sorpresi insieme per le vie di Milano”.

Al momento, Chiara ha preferito non commentare il gossip sul suo conto e, chissà, se Donadei ne verrà messo al corrente durante la prossima diretta del Gf Vip.

