Edoardo Donnamaria aveva ammesso di essere fluido poco dopo il suo ingresso al Gf Vip, ma davanti alle avances di Alberto De Pisis aveva fatto marcia indietro dichiarandosi eterosessuale. Nelle ultime ore, però, Antonella Fiordelisi ha notato una particolare attenzione di Edoardo per Luca Onestini, tanto da affrontarlo e chiedergli se sia realmente attratto dall’ex tronista.

“Allora non sto scherzando ascoltami, ti sto dicendo quello che è successo prima. Lui ti stava guardando fisso dal letto e io gli ho detto ‘scusa ma Luca ti piace allora?’. E lui mi ha subito detto ‘sì molto’ – ha raccontato la Fiordelisi ad Onestini – .Guarda che è vero e ha anche detto che ti farebbe. Poi ha anche aggiunto che nella vita potrebbe succedere qualsiasi cosa”.

Edoardo, tuttavia, ha precisato che non stava fissando Luca, ma non avrebbe nulla contro un eventuale amore omosessuale.

“Tu mi hai chiesto se ho un amore platonico con Onestini. Io ho detto ‘perché platonico? – ha chiarito Donnamaria – .Siamo due ragazzi giovani della stessa età e quindi potrebbe succedere di tutto’. Ecco com’è andata fidati Luca”.

Onestini, dal canto suo, sembra non aver avuto alcun turbamento dopo le rivelazioni di Antonella, ma ci ha tenuto a precisare di essere eterosessuale, così come Edoardo.

“Anto siamo tutti e due etero!“, ha preciso l’ex di Uomini e Donne, mentre la Fiordelisi li invitava a palesare eventuali coinvolgimenti sentimentali: “Io non ho problemi, se voi vi piacete e la vostra è un’amicizia speciale ve lo potete dire che fa… Io sono molto aperta su certe cose. Sono aperta e voglio un attimo capire che rapporto avete”.

Di seguito un video che racconta un momento al Gf Vip di Edoardo, Antonella e Luca.

