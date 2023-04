Flavio Briatore ha compiuto 73 anni e per l’occasione ha festeggiato con i suoi affetti più cari e la sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci.

A Montecarlo si sono svolti i festeggiamenti esclusivi per il compleanno di Flavio Briatore che per l’occasione è stato circondato dagli affetti di sempre. Al party erano ovviamente presenti la sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, e suo figlio Nathan Falco. Per l’occasione all’imprenditore è stata dedicata un’insolita torta a più piani e ciascuno di essi rappresentava uno dei successi da lui raggiunti in campo imprenditoriale.

Flavio Briatore: il compleanno a Montecarlo

Flavio Briatore ha raggiunto il traguardo dei 73 anni e come sempre è stata organizzata per lui una festa esclusiva con tanto di torta a più piani. Le foto della torta hanno fatto rapidamente il giro dei social, dove ha fatto il pieno di like. Ciascuno dei piani ricoperti di glassa e decorazioni rappresentavano uno dei successi raggiunti dall’imprenditore nel corso della sua carriera.

Elisabetta Gregoraci ha posato sorridente accanto a lui e al figlio Nathan, e del resto lei e l’imprenditore non hanno fatto segreto di aver mantenuto buoni rapporti e di considerarsi ancora una famiglia nonostante la separazione. “20 anni che ti supporto e sopporto”, ha scritto la showgirl facendo i suoi personali auguri all’ex marito via social.

