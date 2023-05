La modella e attivista Giorgia Soleri ha confessato ai fan dei social l’ultimo guaio da lei commesso acquistando dei biglietti aerei.

Giorgia Soleri è intervenuta via social raccontato ai suoi fan l’ultima disavventura che l’ha vista protagonista a causa di alcuni biglietti aerei.

“La faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l’aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa e, poi, è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650km di distanza. Voi tutto bene?”, ha affermato nelle sue stories, suscitando immediatamente la reazione dei fan.

Giorgia Soleri

Giorgia Soleri: i biglietti aerei

Giorgia Soleri ha divertito I fan e scatenato le critiche degli haters confessando di aver acquistato per errore due biglietti aerei che, per altro, non sarebbero rimborsabili.

Tra i fan dei social c’è chi le ha risposto scrivendo: “Sei una di noi!”, e ancora: “Tutto bene insomma”. All’indirizzo della modella non sono mancate anche le critiche da parte dei leoni da tastiera, e infatti c’è chi le ha scritto:

“Be cosa sarà mai successo: fatteli ricomprare dal tuo fidanzato o ricomprali da sola, almeno i soldi per viaggiare ce li hai”, oppure: “E io che mi sbatto per i soldi della bolletta della luce… pensa te!”. La fidanzata di Damiano David replicherà alle critiche nei suoi confronti?

