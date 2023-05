Il rapper Fedez ha svelato che sua moglie Chiara Ferragni avrebbe frequentato un attore di Hollywood noto in tutto il mondo.

Con l’uscita di The Ferragnez 2 Chiara Ferragni e Fedez sono tornati al centro dell’attenzione generale e, stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, in una delle prime puntate della serie di Prime Video il rapper avrebbe svelato che sua moglie abbia frequentato il famoso attore americano Jared Leto.

“Tu però ci sei uscita con Jared Leto”, ha affermato il rapper, a cui sua moglie ha risposto: “Non ci sono uscita. Ero andata ad una sua festa di Halloween e ci siamo scritti, ma non siamo mai usciti insieme”.

Chiara Ferragni – Fedez

Chiara Ferragni e l’attore famoso: lo scoop di Fedez

Per la prima volta è emerso che Chiara Ferragni abbia frequentato l’attore americano Jared Leto e che, quantomeno, i due si sarebbero scritti per un breve periodo.

Probabilmente la frequentazione tra i due risale al periodo in cui l’influencer ha vissuto a Los Angeles, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se, dopo lo scoop di Fedez, Chiara Ferragni tornerà a parlare della questione. Intanto, sui social, sono moltissimi i fan che non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

Riproduzione riservata © 2023 - DG