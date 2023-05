All’Isola dei Famosi sono volate scintille tra la conduttrice Ilary Blasi e il suo opinionista, Enrico Papi.

Senza dubbio Enrico Papi è in buona parte sprecato in un ruolo che non sia quello di conduttore e all’Isola dei Famosi la conduttrice Ilary Blasi sembra avere avuto alcuni problemi nel cercare di contenerlo.

Nell’ultima diretta del reality show i due hanno divertito il pubblico del programma quando Papi ha insinuato: “Ma che hai bevuto? Ma che hai fatto stasera? Sei strana!”. La conduttrice non ha perso occasione per “rimetterlo in riga”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi e Enrico Papi: il botta e risposta all’Isola dei Famosi

In più di un’occasione Ilary Blasi ha dovuto cercare di “farsi rispettare” da Enrico Papi durante la sua conduzione all’Isola dei Famosi e, nelle ultime ore, la conduttrice ha divertito il pubblico del programma “mettendo in riga” l’opinionista dopo aver spiegato ai naufraghi le regole del gioco a sorpresa La maledizione del pirata.

“Consiste che due di loro andranno a sorpresa al televoto, in nomination e secchi. Ovviamente non dovete dire niente. Tu che c’hai una bocca de’ciavatta non devi dì niente”, ha affermato la conduttrice.

In tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi tra lei e Papi visto che che, di recente, si è vociferato addirittura che avessero avuto un alterco nel dietro le quinte del reality show. Lo stesso Enrico Papi era in seguito intervenuto in merito alla vicenda, chiarendo i retroscena sul suo rapporto con Ilary.

