La celebre giornalista, saggista e opinionista tv Maria Giovanna Maglie è tragicamente scomparsa. Aveva 70 anni.

Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa della giornalista, saggista e opinionista tv Maria Giovanna Maglie. La sua morte sarebbe stata causata da un improvviso malore e dopo che, nei mesi scorsi, la giornalista aveva subito un lungo ricovero.

A dare la notizia della sua scomparsa è stata Francesca Chaouqui, che ha scritto sui social: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Maria Giovanna Maglie è morta: il lutto

Il mondo della cultura piange Maria Giovanna Maglie, la celebre giornalista e volto tv che è improvvisamente scomparsa all’età di 70 anni. Nei mesi scorsi la giornalista aveva subito alcuni ricoveri proprio a causa delle sue condizioni di salute, che non sarebbero state buone. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua tragica e inaspettata scomparsa.

Originaria di Venezia (dove era nata nel 1952) Maria Giovanna Maglie aveva esordito come giornalista lavorando per l’Unità e a seguire aveva lavorato a lungo in Rai. Si era guadagnata la popolarità in tv lavorando come opinionista per alcuni famosi show televisivi (tra cui l’Isola dei Famosi). Era sposata con l’artista siciliano Carlo Spallino, e non aveva avuto figli.

