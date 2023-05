Non si sono risparmiati gli haters dopo un recente video pubblicato da Chiara Ferragni in compagnia della piccola Vittoria.

Fedez e Chiara Ferragni, ormai si sta parlando “solo” di loro e della loro serie The Ferragnez 2. Ed è stato proprio questo il motivo che ha reso un curioso e tenero video pubblicato dall’imprenditrice digitale in compagnia della figlia Vittoria, il mezzo per gli haters di sfogarsi e criticare pesantemente la famiglia.

Chiara Ferragni, pioggia di critiche per “colpa” di Vittoria: il video

Come detto, nelle ultime ore Chiara e Federico sono molto attivi, anche più del solito, per pubblicizzare e far vedere alcune parti della seconda stagione della serie a loro dedicata The Ferragnez. In un recente post Instagram, la Ferragni si è fatta vedere in compagnia della piccola Vittoria che, in realtà, era la protagonista del filmato.

La bambina era ipnotizzata dallo schermo della televisione. Cosa c’era in tv? Naturalmente la serie di mamma e papà. “Vitto che guarda la sigla di The Ferragnez”, ha scritto sotto il filmato l’imprenditrice digitale.

Proprio questo ha letteralmente scatenato una valanga di commenti da parte degli haters che, evidentemente, si sono stufati di sentir parlare solo della serie della famiglia. “Ora basta, l’abbiamo capito che è uscita la serie. Anche un po’ meno”, ha scritto un utente. “Ma la smettete”, “Avvisa quando escono così non li guardo, la gente è piena di problemi specie in questo periodo e tu che promuovi i ferragnez con in braccio una minore, ma basta cresci un po’ insieme a Fedez”, ha aggiunto un altro.

Insomma, al netto dei tantissimi fan che hanno già visto le puntate uscite della serie, diversi altri, a quanto pare, non lo faranno e sono anche stufi di sentirne parlare.

Di seguito anche il post Instagram in questione con le varie reazioni:

