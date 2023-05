In una box domande su Instagram, Edoardo Donnamaria replica ad alcune parole degli haters e sbotta duramente.

Non si è ancora fermata l’onda del successo e dell’amore per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che, dopo la fine del GF Vip, continuano ad essere una bella coppia nonostante qualche critica di troppo che, ogni tanto, arriva. In una recente box domande, il volto di Forum ha replicato anche in modo piuttosto duro ad alcune “provocazioni” di troppo che accusavano i due ragazzi di stare insieme solo per fare “hype”.

Edoardo Donnamaria e la relazione con Antonella

Edoardo Donnamaria

Che la box domande di Edoardo sarebbe stata “scintillante” lo si era capito dalle prime risposte a chi gli augurava di perdere i capelli e altre cose decisamente negative alle quali Donnamaria ha replicato con “Eh lo so simpaticona”, oppure con un diretto “Vaffa”.

Ma, come detto, il clou delle domande è stato quando l’argomento si è spostato sulla storia con Antonella. In particolare quando un utente ha chiesto: “Come rispondi a tutti quelli che sostengono che state insieme solo per hype?”. Il riferimento è appunto alla relazione tra i due ragazzi e al fatto che la coppia starebbe insieme solo per marketing.

Il volto di Forum ha replicato: “Prima di tutto nessuno mi ha mai detto questa cosa in faccia. Mi è stato riferito di queste persone e quando parlerò, farò uscire tutto perché ormai le pa**e mi stanno esplodendo. Ci sono state delle persone che mi sono state anche vicine e poi hanno detto tutte queste cose”. L’ex gieffino ha anche aggiunto: “Io ho due opzioni a questo tipo di affermazione: o sei cretino oppure sei in cattiva fede. Cioè sei invidioso o ti stiamo antipatici e in quel caso si può anche capire perché sei un poveraccio”.

