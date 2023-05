Il racconto di Fedez sull’intervista saltata a Muschio Selvaggio con Maria De Filippi. Ecco cosa è successo e perché non si è fatta.

Non solo l’annuncio del prossimo singolo con Annalisa e J-Ax, in queste ore Fedez ha raccontato alcuni retroscena relativi al suo podcast ‘Muschio ‘Selvaggio’. In particolare ha svelato i motivi per cui alcune delle intervista ipotizzate, alla fine non sono andate in scena. Una di queste riguarda quella a Maria De Filippi…

Fedez e l’intervista saltata con Maria De Filippi: il motivo

Fedez

Parlando in una diretta Instagram, Fedez ha raccontato quali intervista si sarebbero potute fare al suo podcast ‘Muschio Selvaggio’ e come mai siano saltate.

Una di queste riguarda Rocco Siffredi che il rapper ha spiegato di non intervistare perché il noto attore hard avrebbe voluto un compenso in denaro. Invece, al podcast del cantante, gli ospiti sono del tutto gratis.

Federico ha poi risposto ad alcuni fan che gli chiedevano come mai non si era realizzata l’intervista “mezzo annunciata” con Maria De Filippi. Qui il rapper ha spiegato che la Queen di Mediaset aveva accettato di essere intervista ma che aveva posto una condizione: l’intervista sarebbe dovuta avvenire a Roma, dalla presentatrice, e non a Milano. Sarebbe stato quindi Fedez a doversi spostare.

A causa di motivi lavorativi, però, non si è realizzata ma non è detto che in futuro non possa accadere. Al momento non sappiamo se magari sia già stata “programmata”.

Di seguito, invece, una clip condivisa su Instagram relativa a degli spezzioni di The Ferragnez 2:

