Pesante lutto per il cinema: il famoso attore è morto a 59 anni dopo un malore avuto durante le riprese di un film a Ischia.

Terribile lutto nel mondo del cinema. In queste ore è morto Ray Stevenson, attore molto conosciuto, a seguito di un malore avuto a Ischia mentre girava un film. L’uomo aveva 59 anni e neppure l’intervento dei medici è riuscito a salvarlo.

Lutto improvviso: morto Ray Stevenson

In queste ore è giunta la terribile notizia di un pesante lutto che ha colpito il mondo dello spettacolo e, per la precisione del cinema. Morto a 59 anni l’attore Ray Stevenson a seguito di un malore mentre si trovava sull’isola di Ischia per le riprese del film “Cassino a Ischia”, diretto da Frank Ciota.

Da quanto si apprende, l’uomo, originario di Lisburn (Irlanda del Nord), era arrivato sull’Isola Verde alcuni giorni fa, ma già sabato pomeriggio aveva accusato un malore.

Neppure il trasporto in ospedale, al Rizzoli di Ischia, è servito a salvargli la vita. Le sue condizioni sono peggiorate nel giro di poco tempo portandolo, oggi, al decesso.

Stevenson era giunto già al momento del ricovero in condizioni “molto serie” che si sono aggravate nel giro di pochissimo tempo fino alla morte che sarebbe avvenuto in mattinata.

Stevenson era molto conosciuto al grande pubblico. No solo per i film al cinema ma anche per la serie televisiva “Roma” prodotta da Rai, Bbc e Hbo. Lo abbiam ovisto anche in “Divergent” e nel sequel “Insurgent” dove aveva interpretato il capo del governo Marcus Eaton.

L’attore era stato protagonista in Thor e in diversi altri film di successo.

