Anna Bartolini, fondatrice di Altroconsumo, è morta. La notizia è stata accolta con dolore dai coloro che l’avevano conosciuta.

Il mondo della tv e del giornalismo piangono Anna Bartolini, la fondatrice di Altroconsumo scomparsa a 87 anni a Milano. Da sempre la tutela dei consumatori era stata suo ambito di inchiesta e aveva infatti fondato Altroconsumo ed era stata spesso ospite in tv in quanto esperta di tutela dei consumatori. Era stata inoltre vice presidente del Beuc (Bureau Européen des Unions des Consommateurs, Ufficio Europe dell’unione dei consumatori) dal 1992 al 1994.

Anna Bartolini

Anna Bartolini morta: il lutto

Anna Bartolini, la cosiddetta “avvocata dei consumatori”, è tragicamente scomparsa a 87 anni. La notizia è stata accolta con enorme dolore anche dalla fondazione per la tutela dei consumatori da lei stessa realizzata e Federico Cavallo, responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo, ha emesso un comunicato in cui si legge:

“Grazie alla sua grande competenza professionale e alle sue innate doti umane, ha svolto un ruolo decisivo nell’affermare il consumerismo in Italia. Il suo impegno per la tutela dei diritti, la sua passione e la sua capacità di parlare con tutti, comuni cittadini o alte istituzioni, continuerà a rappresentare una eredità viva per tutta la nostra organizzazione (…) Tutta la comunità di Altroconsumo si stringe ai suoi cari in questo triste momento”.

